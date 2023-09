Fahrradfahren: Warum es mir auch in Mittweida ein Fest ist

Lea Baumbach hat für sechs Monate als Pioneer in Mittweida gelebt. Hier berichtet sie von ihrer Liebe zum Fahrradfahren, die in einem großen Fest in Mittweida gipfelte.

Mittweida. Ende September wird unser Summer of Pioneers abgeschlossen sein. Dann sind die sechs Monate schon rum! Grund, nochmal richtig zu feiern. Am 9. September hat unser Fahrrad-Fest Mittweida in der Rochlitzer Straße stattgefunden und das Lied "Mein Fahrrad" von den Prinzen lief in den Tagen davor in Dauerschleife bei mir.

Drei Monate Vorbereitung. Das sind drei Monate Arbeit von einem fünfköpfigen Orga-Team, die ins Fahrrad-Fest geflossen sind, damit es bunt und informativ wird. Über 20 regionale Unternehmen, Gruppen und Projekte waren mit dabei und hunderte Besucher und Besucherinnen sind im Laufe des Tages vorbeigeschlendert. Dieses Fest war mein ganz persönlicher Höhepunkt in Mittweida!

Warum aber ein Fahrrad-Fest als Beitrag zum MittMachSommer in Mittweida? Straßenfest, na klar. Aber warum ein Fahrrad-Fest?

Und wir fliegen wie auf Wolken ...

Meine ganz persönliche Antwort: Seitdem ich vier Jahre alt war, fahre ich Fahrrad. Zum Kindergarten, zur Schule, zur Uni, zu meinen Arbeitsplätzen. Ich bin bei jedem Wetter Fahrrad gefahren. Ich habe Fernreisen auf dem Rad gemacht, kaufe mit dem Rad ein, habe Freunde und Möbelstücke auf meinen Rädern transportiert. Meine Räder waren schon auf Fähren, in Zügen, Autos und in verschiedenen Ecken Europas. Mir sind Räder geklaut worden und Einzelteile von Rädern. Einmal ist mir ein Fahrrad abgebrannt. Ich kann mich an jedes einzelne meiner Fahrräder erinnern.



Fahrradfahren ist für mich Alltag. Und Freiheit.

Wenn ich nicht Radfahren kann, wird‘ ich nervös, weil Wege einfach so weit sind. Fahrradfahren - für mich als Kind aus dem westlichen Münsterland ganz normal.

Erst heute, nachdem ich in verschiedenen Städten und Regionen unterwegs gewesen bin, weiß ich, wie unfassbar gut die Radinfrastruktur in meiner Heimatgegend ist und wie normal das Radfahren als Alltagsmobilität dort genutzt wird. Das westliche Münsterland ist Provinz, ländlicher Raum zwischen Kleinstädten, Bauernschaften und viel Feld und doch fahren alle ständig Fahrrad. Ich war keine Ausnahme.



Natürlich gibt es dafür viele Gründe: die Nähe zu den Niederlanden, die flache Gegend und die Freude an feuchtfröhlichen Nächten in irgendwelchen Festzelten. Da steigt man doch lieber aufs Rad als ins Auto. Und man tut es dort auch, weil an allen Landstraßen begleitende Radwege sind und zwischen den Bauernschaften "Pättken".



Und hier in Mittweida beim #SummerOfPioneers? Natürlich hab‘ ich meine beiden Fahrräder mitgebracht: Ein - wie kann es anders sein - blaues Faltrad und ein Lastenrad mit E-Antrieb. Und wie gut bitte fühlt es sich an, mit 30 km/h die Lutherstraße in Richtung Innenstadt runterzurauschen?!

Nach meiner ersten Euphorie wurde ich demütiger: Hier in Mittelsachsen ist das Relief hügelig-steil. Es gibt dramatische Talfahrten zum Zschopau-Tal und Hügel, die ich dann wieder raufackere. Ohne E-Antrieb wird es hart an den Hängen. Und es gibt selten separate Radwege neben den Straßen. Es erwarten mich also angstvolle Momente an den Landstraßen, in der Hoffnung, dass ich überlebe.

... weil wir uns so gut verstehen