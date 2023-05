"Hotel Eintracht" in Mittweida hat einen neuen Besitzer: Das sind seine Pläne

Insgesamt bietet Gerd Graupner im Hotel "Eintracht" neben der Ferienwohnung sieben Doppel- und acht Einzelzimmer an. Die vermarktet er voranging über Onlineplattformen. "Ich hab mich das richtig eingearbeitet" sagt Gerd Graupner, der auch in Rossau Zimmer an Übernachtungsgäste vermietet.

Dienstreisende übernachten im Hotel in Mittweida

Und wer sind die Gäste? Wochentags übernachten laut Hotelmanagerin Katrin Kaden vor allem Handwerker, Monteure und andere Dienstreisende im Hotel in Mittweida. "Ansonsten haben wir auch viele Gäste, die Veranstaltungen in der Stadt besuchen; kürzlich zum Beispiel die Landesmeisterschaften in der Leichtathletik und die Exmatrikulation der Hochschule", so Katrin Kaden. "Auch von der Polizei haben wir immer mal Gäste, wenn sie an Weiterbildungen bei der Forensik an der Hochschule teilnehmen", sagt Gerd Graupner.

Idee für neues Café

Pläne, was er im Hotel künftig verändern will, hat der neue Eigentümer auch schon. "Ich habe die Idee, den Frühstücksraum nachmittags als Café zu nutzen, um Gäste bewirten zu können, die nicht hier übernachten", sagt er. Wann er diese Idee umsetzt, stehe im Moment aber noch nicht fest.