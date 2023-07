Lasershow, DJ und 750 Liter Bier in Falkenhain: Wenn das Hoffest ein paar Nummern größer ausfällt

Nicht nur aus Falkenhain reisen die Gäste an, wenn zum Hoffest auf der Ranch geladen wird. Viele Hände helfen hier, ganz groß zu feiern.

Falkenhain. Im Mittweidaer Ortsteil Falkenhain leben etwa 130 Menschen. Doch wenn Hoffest auf der Ranch an der Hermsdorfer Straße ist, dann steigt die Anzahl der Menschen im Ort sprunghaft an. Mit Campingwagen kommen Gäste, mit dem Auto, aus Bayern, aus Brandenburg und sogar aus Österreich. Für bis zu 500 Menschen bietet der Vierseithof von Familie Stingl Platz. Wenn Hoffest ist, dann wird es voll. So bestimmt auch diesen Samstag. Bis dahin ist auf dem Gelände noch einiges zu tun, erklärt Reinhard Stingl (73) am Donnerstag.

Wie aus einem normalen Hoffest ein XXL-Hoffest wurde

Entstanden ist das Event aus der Tradition der Hoffeste: Wer einen Bauernhof hat, lädt üblicherweise ein Mal im Jahr Nachbarn und Freunde ein. So begann es auch bei Familie Stingl. "Wir haben 2007 mit 20 Mann angefangen, einem Pavillon, einem Grill und einer Ein-Mann-Kapelle", erinnert sich Reinhard Stingl. Von Jahr zu Jahr wuchs das Event. Es kam eine große Bühne dazu, Bands, DJ, schließlich eine Lasershow, die Sohn Sebastian Stingl (34), der als Eventmanager selbstständig ist, organisiert hat.

Mittlerweile stecken mehrere Hundert Stunden Vorbereitungsarbeit in der Veranstaltung, erzählt Reinhard Stingl. Jedes Jahr gibt es ein spezielles T-Shirt für die Helfer. 50 Stück haben sie in diesem Jahr bedrucken lassen für Freunde, Bekannte und Mitglieder des Falkenhainer Vereins zur Förderung ländlicher Kultur und Architektur. "Das Fest lebt von ganz vielen Unterstützern, die das machen, weil sie Lust drauf haben", sagt Sebastian Stingl.

Neu in diesem Jahr: Der Biergarten

Los geht es am Samstag ab 16 Uhr mit dem Kinderfest. Auf der Wiese am Hof werden dann ein Feuerwehrfahrzeug und ein Krankenwagen stehen, eine Hüpfburg und eine Sommerrodelbahn. Vom Café No 14 in Mittweida kommen Eis, Kaffee und Kuchen. Neu in diesem Jahr ist die Biergartenfläche hinter einem der Hofgebäude. Da die Zeit für die Rasenzucht auf der Fläche nicht mehr reicht, wird grüner Teppich ausgelegt, sagt Sebastian Stingl. Hier soll es am Samstag Flammkuchen geben, Soljanka und Gegrilltes. Fässer mit insgesamt 750 Liter Bier stehen bereit.

Mit der Extra-Fläche bleibt mehr Platz auf dem Hof. Auf der Bühne dort wird es ein Konzert geben von Tears of Steel aus Mittweida, die sich auf ihrer Website selbst als "80s Heavy Rock Band" bezeichnen, und den Eis Boys, dem "Muldentaler Rock 'n' Roll Quartett". Nach der Lasershow gegen 23 Uhr im Hof legt DJ Juan auf. Um all das zu finanzieren, wird ein Kulturbeitrag von 5 Euro erhoben.

"Traditionsgemäß gibt es zu jedem Hoffest 20 Minuten Regen", erzählt Reinhard Stingl, während am Donnerstag einige Tropfen vom grauen Himmel fallen. Am Samstag können Gäste dann in den ehemaligen Kuhstall flüchten oder unter die Pavillons. Es gab schon Jahre, in denen richtig heftige Regenschauer niedergingen. "Dann wird evakuiert", sagt Reinhard Stingel, zum Beispiel in die Autos oder Wohnwagen. Für diesen Samstag wird aber - Stand Donnerstagnachmittag - trockenes und mildes Wetter prognostiziert.

Verein hilft bei Fest und Baumaßnahmen

Eine Stütze für das Fest ist der Verein zur Förderung ländlicher Kultur und Architektur in Frankenau. Reinhard und Sebastian Stingl gehören zum Vorstand. Die 21 Vereinsmitglieder engagieren sich aber nicht nur für das Fest, sondern unterstützen sich auch bei anderen Aktionen wie Baumaßnahmen, die einer allein kaum stemmen könnte, erklärt Sebastian Stingl, so beim Dachdecken. In Falkenhain packen viele Hände mit an, wenn es etwas zu tun gibt - oder zu feiern.