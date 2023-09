Mittweida: Warum es auf der Baustelle Rochlitzer Straße derzeit länger dauert

Mehrere Männer waren am Mittwoch auf der Rochlitzer Straße mit Pflasterarbeiten beschäftigt. Verlegt werden hier Steine aus Mittweidaer Granit . Derzeit wird der Bereich zwischen Theaterstraße und Poststraße gepflastert. Doch eigentlich sollten die Arbeiten bis zur Poststraße bereits Ende August abgeschlossen sein. Bis dahin fehlen auch jetzt noch etliche Meter. Woran liegt das?

Hier werden die Steine produziert: André Knipfer, Geschäftsführer des Natursteinwerks Mittweida, am Steinbruch im Zschopautal. Bild: Anne Schwesinger/Archiv

Es klemmt bei der Lieferung der Pflastersteine. "Die Rückstände gibt es bereits seit einigen Wochen", teilt Bauamtschef Sebastian Killisch am Mittwoch auf Nachfrage der "Freien Presse" mit. "Aktuell stehen Steine bis etwa zur Höhe der Druckerei Billig zur Verfügung" - und damit etwa bis zur Hälfte des Abschnitts zwischen Theater- und Poststraße. Es erfolgten aber kontinuierlich weitere Nachlieferungen.

"Es stimmt, dass es aktuell bei Lieferungen gestockt hat", bestätigt André Knipfer, Geschäftsführer beim Natursteinwerk Mittweida. Als Grund dafür nennt er Personalmangel.

Steine werden in Mittweida hergestellt

Im Natursteinwerk im Zschopautal werden die Steine in Handarbeit gefertigt. Bei der Produktion geht ein Stein "durch mindestens fünf Paar Hände", hatte Geschäftsführer André Knipfer bei einem Besuch der "Freien Presse" im Steinbruch erklärt. Dort werden durch Bohren und Sprengen die Rohsteine aus dem Felsen gewonnen. Im nächsten Schritt spaltet ein Mitarbeiter die Blöcke mit Federkeilen. Die Steine werden mittels Spaltpresse zerkleinert. Diese wird ebenfalls von einem Mitarbeiter bedient. Anschließend werden die Blöcke mit einer Maschine auf Pflastersteingröße gesägt. Im letzten Schritt werden die Steine geflammt, damit die Oberfläche rutschfest wird.

Die Produktion sei die ganze Zeit über gelaufen, so André Knipfer. Steine würden gesammelt und dann in größeren Mengen zur Baustelle geliefert, um dort in einem Schwung verbaut zu werden. Die Lieferung für den aktuellen Bauabschnitt sei wieder aufgenommen worden, sodass der Abschnitt bis zur Poststraße zeitnah fertiggestellt werden könne.

Fertige Rochlitzer Straße soll 2024 feierlich eingeweiht werden