Rochlitzer Straße: Was passiert in diesem Geschäft?

In einen leer stehenden Laden in der Rochlitzer Straße 33 zieht offenbar neues Leben ein - zumindest deuten Schilder an den Schaufenstern darauf hin.

Mittweida. "Hä!?" und "Andere Menschen denken" steht auf den Zetteln, die an den Schaufenstern des Ladengeschäfts Rochlitzer Straße 33 kleben. Lugt man durch die Fenster, sieht man einen Tisch und Wände voller Klebezettel. Was passiert in diesem Laden? 20 Pioniere wollen mit Mittweidaern die Stadt verändern Das Lokal wird als Projektbüro vom Summer of Pioneers genutzt. Bei den Pionieren handelt es sich um 20 Menschen, die im April für ein halbes Jahr nach Mittweida gekommen sind. Sie stammen aus anderen Orten in Deutschland oder aus dem Ausland und bringen Erfahrungen aus verschiedenen Berufen mit. Ihren Jobs gehen sie weiter aus dem Homeoffice in Mittweida nach. Beim Summer of Pioneers knüpfen sie Kontakte zu den Menschen in Mittweida, um gemeinsam Projekte zur Stadtentwicklung anzustoßen. Ziel ist vor allem die Belebung der Innenstadtachse von Mittweidaer Markt bis zum Bahnhof. Das Geschäft an der Rochlitzer Straße wird als Mittmachraum genutzt, erklärt Isabel Meinunger, die als Vorstandsassistenz bei Volksbank Mittweida für das Projekt zuständig ist. Zwei der Pioniere arbeiten vor Ort. Sie halten die Bürotür offen für Mittweidaer, die über Ideen oder Anregungen ins Gespräch kommen wollen. Offen ist also immer dann, wenn jemand da ist. Zugleich werden die Räume von den Pionieren genutzt, um sich zu regelmäßigen Gesprächen zu treffen. Die Baustelle auf der Rochlitzer Straße vor der Ladentür stört die Pioniere dabei nicht.