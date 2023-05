Tantra-Eis in Mittweida: Sex für die Zunge?

Konsistenz: Das Eis ist sehr cremig und sahnig.

Geschmack: Deutlich tritt der Geschmack von Kefir hervor, das Eis ist ganz leicht säuerlich und auch nicht zu süß. Eindeutig nimmt man den Ingwer wahr. Im Eis sind auch kleine Stückchen davon. Beißt man darauf, breitet sich im Mund warme Schärfe aus. Fruchtig ist vor allem die Soße, mit der das Eis durchgezogen ist. Die schmeckt vor allem nach Cassis, aber kaum nach Ananas.

Fazit: Ein wirklich ungewöhnliches aber sehr leckeres Eis.

Eiscafés in Mittweida

Das Eiscafé Venezia in Mittweida war Anfang März in die diesjährige Eis-Saison gestartet. Seither gibt es auch wieder das "Eis der Woche". Dieses Jahr gab es in der Theke für wenige Tage bereits die Sorten Apfelstrudel, Espresso und Birne mit Lavendel.

Eine oder auch gleich mehrere Kugeln Eis gibt es in Mittweida aber nicht nur am Markt. Auch im italienischen Restaurant Dolomiti an der Rochlitzer Straße gibt es eine Eistheke. In der Stadt beliebt ist auch das Eiscafé Leuschner an der Leisniger Straße. Und eine richtige kleine Eismanufaktur gibt es in Frankenau. Die Klatt Eismanufaktur hat ihr Café an der Mittweidaer Straße, ist aber mit dem mobilen Verkauf auch regelmäßig auf Märkten und Festen in der Region unterwegs.