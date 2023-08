Unterricht mit der "Freien Presse" mal anders: Redakteure zu Besuch am Gymnasium in Mittweida

Warum die Schüler des Gymnasiums am Mittwoch Zeitung nicht nur durchblättern, sondern die Macher auch noch mit Fragen löchern konnten.

Mittweida. Eine ungewöhnliche Schulstunde: Zwei Journalistinnen von der "Freien Presse" und Katrin Groth vom "Summer of Pionieers" waren am Mittwoch zu Gast bei der 9b des Gymnasiums Mittweida am Schwanenteich. Was macht die "Freie Presse" in Mittweida, wie ist eine Zeitung aufgebaut und warum ist die Zeitung nicht richtig zusammengetackert? Alles Fragen, die an diesem Tag im Gespräch zwischen Anne Schwesinger, Dominique Brass und den Schülern im Gymnasium geklärt wurden. Katrin Groth brachte als freie Journalistin aus Berlin die überregionale Perspektive mit.

Ein Projekt der Pioniere Mittweida zusammen mit Schülern

Pionierin Katrin Groth ist freie Journalistin und lebt im Rahmen des "Summer of Pioneers" für ein paar Monate in Mittweida, um kulturelle und kreative Projekt anzustoßen. Eigentlich kommt sie aus der Stadtplanung, nach ihrem Studium hat sie ihr Volontariat bei einer Berliner Lokalzeitung angefangen. Ihre Idee: Mittweidaer und Mittweidaerinnen haben viele spannende Geschichten erlebt und zu erzählen - warum diese nicht aufschreiben? "Der Lokaljournalismus ist am nächsten an den Menschen dran", so Katrin Groth. Gemeinsam mit Stadtplaner Rico Ulbricht, der die Pioniere unterstützt, hat sie die Idee weitergesponnen: Wie wäre es, Schüler miteinzubeziehen? Und so kommt es nun: Die Schüler der 9b sollen Menschen aus der Stadt interviewen, Themen könnten zum Beispiel Wende-Erfahrungen sein.

Schüler führen Interviews und schreiben Beiträge

"Wir haben in der neunten Klasse im Deutschunterricht das Thema journalistische Texte, da passt die Zusammenarbeit mit den Pionieren ganz gut", erklärt Deutschlehrerin Nicole Dudek-Paschke. Sie ist schon gespannt, wie ihrer Schüler die Aufgabe kreativ umsetzen. "Ich hab zwei Zeichenkünstler in der Klasse, vielleicht machen die was ganz Eigenes", so die Lehrerin.

Findet Zeitung im Alltag der Jugendlichen statt?

Die Schüler der Klasse können sich aktuell schon einen Überblick über die verschiedenen Themen und Darstellungsformen verschaffen. Denn sie erhalten derzeit kostenlos einen Klassensatz der "Freien Presse" Mittweida für den Deutschunterricht. Themen wie Unfälle, Verkehrsnachrichten und Sport interessieren die Jugendlichen in der Zeitung am meisten. Auch wenn einige die Zeitung von zu Hause kennen - sie selber konsumieren Nachrichten auch über die sozialen Medien. So nutzen sie zur Information auch TikTok oder über den Instagram-Kanal der Tagesschau, aber auch Podcasts, Radio, Twitter und das Internet.

Am Ende konnte auch die Frage nach den fehlenden Tackerklammern bei der gedruckten Zeitung geklärt werden: Für eine lokale Tageszeitung, die an sechs Tagen pro Woche produziert wird, wäre eine Seitenbindung zu aufwändig.