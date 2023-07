Warum um alles in der Welt zieht man von Berlin nach Mittweida?

Arunika Senarath (29) baut gerade ein Haus in Berlin. Trotzdem war die Möglichkeit, für mehrere Monate nach Mittweida ziehen zu können, wie ein Rettungsanker für sie. Nun lebt sie mit den Pionieren vom "Summer of Pioniers" und ihrem Hund in Mittweida.

Mittweida. Es ist kalt und dunkel draußen und wir haben gerade indisch bestellt. Meine Wohnung in Berlin Köpenick ist warm und gemütlich, ich habe Fußbodenheizung und Echtholzparkett.

"Achso, hab‘ ich eigentlich schon erwähnt, dass ich für fünf Monate nach Sachsen gehe?"

Meine Freundin erstarrt und sieht mich völlig entgeistert an. "WAS?!"

"Ja, nach Mittweida."

"Wo ist das? Warum?"

Wir haben beide in Dresden studiert, ich Politikwissenschaft, sie Kommunikationswissenschaft. Allerdings ist niemand von meinen Kommilitonen nach dem Studium in Dresden geblieben, wirklich niemand (vielleicht höchstens ein bis zwei). Früher oder später landen alle in Berlin. Und obwohl wir in drei Jahren Sachsen in der Sächsischen Schweiz, in Meißen, Bautzen und Freiberg waren, wissen wir beide nicht, wo Mittweida liegt.

"So in der Nähe von Chemnitz", google ich.

"Und was willst du da?"

"Ich nehme an so 'nem Projekt teil."

"Und was mach' ich dann hier im Sommer ohne dich?" Verzweiflung in ihrem Gesicht.

Ich wohne zu diesem Zeitpunkt seit sechs Jahren in meiner 75-Quadratmeter-Wohnung mit Gästebad und Ankleidezimmer in Berlin. Die meiste Zeit haben wir hier zu zweit gewohnt, jetzt bin ich alleine. Entsprechend zahle ich nun seit einem Jahr auch alleine die Miete von 1.100 Euro warm (Strom und Internet natürlich nicht eingerechnet). Das ist ein beträchtlicher Teil meines Gehalts. Da mein Ex-Freund und ich in Corona-Zeiten außerdem die Idee hatten, zusammen ein Haus im Berliner Umland zu bauen, das jetzt immer noch nicht fertig ist, fließt der Rest meines Geldes dorthin. Toll ist das.

Ich fühle mich machtlos, denn in Berlin finde ich seit Monaten keine andere Wohnung, die günstiger wäre, auch wenn sie viel kleiner ist. Oder auf die sich nicht mindestens eine Million andere Menschen bewerben. Es ist aussichtslos. Ich erwäge, nach Brandenburg zu ziehen, vielleicht Brandenburg an der Havel? Ich erwäge, erstmal aus dem Ausland zu arbeiten, vielleicht Südfrankreich?

Durch Zufall finde ich den Summer of Pioneers. Für 175 Euro Miete im Monat Kleinstadtleben auf Probe testen und dabei ehrenamtlich in der Stadtentwicklung mitwirken. Klingt super, ich bewerbe mich zwei Wochen nach Bewerbungsschluss. Es klappt und ich denke keine Sekunde darüber nach, es nicht zu tun.

"Meinst du nicht, dass dir da langweilig wird?"

Ich denke nach. In meiner Freizeit gehe ich mit dem Hund spazieren, gehe essen oder Kaffee trinken. Dreimal die Woche Yoga.

Ich nutze Berlin eigentlich gar nicht so sehr, wie ich immer denke. Ich gehe nicht jede Woche in eine andere Ausstellung. Ich gehe nicht mehr wirklich auf Partys, ich besuche meistens die gleichen Restaurants und Cafés. Ich bin die meiste Zeit in Köpenick im Homeoffice und drehe mit meinem Hund die immer gleichen Runden. Was nutzt mir diese Stadt gerade, die mir die Haare vom Kopf frisst? In der ich für den Preis einer aktuellen Wohnung jetzt nur noch eine halb so große bekommen würde? Ich arbeite, um in Berlin wohnen zu können. Das war's dann aber fast schon. Lohnt sich das? Wie rechtfertigt sich das überhaupt? Ja, es ist Berlin. Aber ansonsten? Brauche ich das alles noch? Das werde ich wohl in den fünf Monaten in Mittweida herausfinden.

