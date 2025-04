Die Neuen in Mittelsachsen

Neu in Mittelsachsen? Erzählen Sie uns Ihre Geschichte!

Ob Flöha oder Mittweida, ob Rochlitz oder Freiberg: Städte und Gemeinden in Mittelsachsen locken Zuzügler an. Die "Freie Presse" kommt mit den "Neuen" ins Gespräch und fragt nach, warum sie sich in der Mitte Sachsens eingerichtet haben.

Sie sind hierzulande ganz neu und jetzt einer von knapp 300.000 Mittelsachsen? Sie haben hier eine Arbeit und zugleich einen Wohnort gefunden? Sie sind in Ihre Heimat zurückgekehrt, um Ihrer Familie ein attraktives Wohnumfeld zu bieten, mit allen Bildungs- und Freizeitangeboten, die Sie schätzen? Dann erzählen Sie uns gern Ihre Geschichte.

Schreiben Sie eine E-Mail an [email protected] oder rufen Sie an, montags bis freitags von 16 bis 18 Uhr unter 03731 37614144!