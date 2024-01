Bauern-Protest in Mittelsachsen: Es drohen nicht nur Blockaden an den Autobahnen A4, A14 und A72

An der Aktionswoche zu den Sparplänen der Ampelregierung beteiligen sich nicht nur Landwirte ab Montag. Es sind auch weitere Versammlungen angekündigt. Zugleich distanzieren sie sich die Landwirte von politischen Trittbrettfahrern.

Wer am Montag in Mittelsachsen auf eine Autobahn auffahren will, dürfte auf Barrieren aus Traktoren treffen, egal ob in Hainichen an der A4 oder in Rochlitz an der A72. Landwirte aus dem ganzen Land sind aufgerufen, sich an den Blockaden zu beteiligen. Damit protestieren die Landwirte gegen die Streichung von Subventionen für Agrardiesel und der...