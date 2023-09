Emely aus Döbeln filmte die Nazi-Party: Zwischen Lob und Bedrohung

Über drei Monate sind seit der Nazi-Party in Döbeln vergangen. Emely hatte den Stein ins Rollen gebracht und stand dadurch im Fokus der Medien. Wie geht es der 24-Jährigen heute?

Der Tag, der Emely S.‘ Leben verändert, ist der Tag nach dem Männertag. Am Vortag ziehen johlende Männergruppen durch die Straßen, sitzen in Schrebergärten und trinken Bier. Am Ende des Tages wird die Polizei allein in der Region Mittelsachsen, Erzgebirge, Chemnitz zu 66 Einsätzen ausgerückt sein. 25 Strafanzeigen, die meisten wegen...