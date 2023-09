Halbige Geringswalde öffnet sich am Denkmaltag

2010 hatte sich ein Grimmaer Bauunternehmer der ehemaligen Lohgerberei angenommen. Dabei erfährt er unerwartet Unterstützung auf denkmalpflegerischem Sektor.

Ihre Liebe zu alten Gemäuern ist übermächtig. Und die zur einstigen Lohgerberei in Geringswalde erst recht. Für Studentin Maxi-Charlott Bassow heißt das: nicht kleckern, sondern klotzen. Und so befasst sich die 28-Jährige in ihrer Masterarbeit auf dem Sektor der Bauforschung mit dem Gebäudekomplex An der Halbige. Sie förderte dabei...