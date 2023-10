Kloschüssel auf A 72 geworfen - Geschädigte Mutter fragt: „Was ging in euren Köpfen vor?“

Im Februar flogen Gegenstände auf die A 72 bei Penig. Jetzt konfrontierte eine junge Mutter das Trio vor dem Landgericht Chemnitz, das mutmaßlich für ihren Unfall verantwortlich ist, mit den Folgen der Tat.

Sie redete schnell. Fast so, als wollte sie das, was ihr in dieser Nacht widerfuhr, noch einmal in derselben Geschwindigkeit abspulen. Es war der 27. Februar, ein Montag, als die junge Bankkauffrau gegen 22.30 Uhr nach dem Besuch einer Freundin aus Chemnitz auf der Autobahn 72 in Richtung Leipzig zurückfuhr. Plötzlich, der Tacho zeigte 140...