Kultur in der Kapelle in Wiederau: Winzer Franz Ahnert berichtet von seiner Arbeit und bringt Kostproben mit

Mit einem Vortrag und Wein-Kostproben endet die diesjährige Reihe Kultur in der Kapelle in Wiederau. Der Winzer Franz Ahnert ist am Freitag zu Gast.

Am Freitag, 17. November, endet mit einem Winzervortrag in Königshain-Wiederau die diesjährige Reihe „Kultur in der Kapelle". Franz Ahnert – aus Wiederau stammend – hatte einst seine Leidenschaft für den Weinbau gesucht und gefunden. So war er unter anderem Kellermeister und Außendienstverantwortlicher beim Radebeuler Weingut Drei...