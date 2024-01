Lkw fährt in Mühlau gegen ein Tor und verschwindet

Die Polizei sucht nun den Unfallfahrer.

Mühlau.

Ein Lastwagen hat in Mühlau das Tor zu einer Einfahrt beschädigt. Danach hat der Fahrer Gas gegeben und ist verschwunden. Um das Begleichen des hinterlassenen Schadens hat er sich jedoch nicht gekümmert. Das berichtete die Polizei. Geschehen ist der Unfall am Montag, 22. Januar, in der Zeit zwischen 9 und 15 Uhr. Der Lkw ist mit dem Tor des Heiloo Getränkehandels kollidiert. Die Polizeibeamten vermuten, dass der Unfall bei dem Anliefern von Ware geschehen ist. Der Zusamenstoß mit dem Tor könnten auch beim anschließenden Abfahren passiert sein. Nun hoffen die Beamten bei der Suche nach dem Verursacher des Unfalls auf Hinweise von Zeugen des Geschehens. (lk)