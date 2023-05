Rochlitz: "Freie Presse" stellt Digitalangebot vor

Rochlitz.

Das Digitalangebot der "Freien Presse" erfreut sich zunehmender Beliebtheit. "In Zeiten der Digitalisierung fragen die Kunden immer häufiger nach dem Online-Auftritt der Heimatzeitung", bestätigt Anett Hofmann als Leiterin der Geschäftsstelle der "Freien Presse" in Freiberg. Aus diesem Grund findet in den Redaktionsräumen der "Freie Presse" am Markt 10 in Rochlitz ein Aktionstag statt. Und zwar wird für Mittwoch, 10. Mai, zwischen 13 und 17 Uhr zum Entdecken der digitalen "Freien Presse" eingeladen. "Die Interessenten können ihr Smartphone, Laptop oder Tablet mitbringen, und wir erklären alles und richten den Zugang ein", fährt Hofmann fort. Um Anmeldung unter Telefon 03731 3760 wird gebeten. (jan/acr)