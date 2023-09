Schulhausbau: Warum der Kultusminister nach Rochlitz kommen soll

Die Grundschule platzt aus allen Nähten. Für die Erweiterung gibt es kein Fördergeld. Andere Kommunen in Mittelsachsen haben dagegen erfolgreich Zuschüsse beantragt. Geld gibt es sogar für einen Neubau.

Für die 290 Kinder wird es eng in der Rochlitzer Grundschule. Die staatliche Einrichtung in Trägerschaft der Kommune platzt aus allen Nähten. Dem Rochlitzer Oberbürgermeister Frank Dehne ist die Situation längst bekannt. Genauso wie die mögliche Lösung: Im benachbarten Gebäude, dem früheren Arbeitsamt, könnten Räume so umgebaut werden,...