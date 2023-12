Weihnachtsmärkte: Was kostet der Familienspaß? - Ein Besuch in Penig

In der Region locken jetzt die Weihnachtsmärkte. Wie viel geben Familien für Glühwein und Co aus? Was wollen sie sich leisten? „Freie Presse“ hat auf dem Peniger Weihnachtsmarkt nachgefragt.

Am ersten Adventwochenende öffneten die ersten Weihnachtsmärkte in der Region. Wie viel Geld müssen Familien für einen Besuch einplanen? „Freie Presse“ hat auf Stippvisite in Penig nachgefragt, wo der Weihnachsmarkt noch bis zum Sonntag läuft. Am ersten Adventwochenende öffneten die ersten Weihnachtsmärkte in der Region. Wie viel Geld müssen Familien für einen Besuch einplanen? „Freie Presse“ hat auf Stippvisite in Penig nachgefragt, wo der Weihnachsmarkt noch bis zum Sonntag läuft.