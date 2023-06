Mutmaßlicher Impfschaden: Verfahren gegen Biontech um Schmerzensgeld

Hamburg.

Wegen eines mutmaßlichen Impfschadens verhandelt das Landgericht Hamburg am Montag (10.00 Uhr) über eine Schadenersatzklage gegen den Impfstoffhersteller Biontech. Das Unternehmen bestätigte, dass der Hamburger Fall die bundesweit erste mündliche Verhandlung in solch einem Verfahren wegen des Biontech-Impfstoffs Comirnaty ist. Die Klägerin sagt, sie leide seit und infolge der Impfung an Beschwerden wie Schmerzen im Oberkörper, Schwellungen der Extremitäten sowie Erschöpfung, Müdigkeit und Schlafstörungen.