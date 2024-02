Volle Kinderkliniken: Ärzte fordern Impfempfehlung gegen Influenza und das RS-Virus

In der Region brechen die Ferien eine Welle an Atemwegserkrankungen, aber in anderen Bundesländern sind Kinderkliniken überlastet. Wird es jetzt jeden Winter so? Experten fordern neue Impfempfehlungen für Kinder.

Die DIVI, die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, warnt wieder einmal vor Engpässen auf den Intensivstationen in Deutschlands Kinderklinken. Viele Kinder liegen mit Atemwegserkrankungen flach, die typisch für den Winter sind. Eine davon ist das Respiratorische Synzystial-Virus (RSV). Es kann zu schweren... Die DIVI, die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, warnt wieder einmal vor Engpässen auf den Intensivstationen in Deutschlands Kinderklinken. Viele Kinder liegen mit Atemwegserkrankungen flach, die typisch für den Winter sind. Eine davon ist das Respiratorische Synzystial-Virus (RSV). Es kann zu schweren...