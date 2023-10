Was die neue Wagenknecht-Partei vorhat

Jetzt ist es offiziell: Sahra Wagenknecht und mehrere Mitstreiter spalten sich von der Linken ab. Die neue Partei soll bei der Europawahl 2024 und vielleicht auch bei den Landtagswahlen im Osten antreten.

Am Montagmorgen in der Berliner Bundespressekonferenz sagt Sahra Wagenknecht endlich den Satz, dessen Inhalt ohnehin schon alle kennen: "Wir haben uns zur Gründung einer neuen Partei entschieden, weil wir überzeugt sind, so wie es derzeit läuft, darf es nicht weitergehen". Also hat sie mit einer kleinen Gruppe von Gleichgesinnten den Verein...