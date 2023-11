Der Erzgebirgskrimi im ZDF: Alle Folgen und Drehorte

Das Tor zum Erzgebirge in Chemnitz war nur einer von vielen Drehorten für die ZDF-Krimireihe in der sächsischen Bergbauregion. Auch im Schloss Wolkenstein, der Geyerschen Binge und in Schwarzenberg wurde schon für den Erzgebirgskrimi gedreht.

Das ZDF schickt ein Ermittlerteam auf Mördersuche ins Erzgebirge. In der traditionsreichen Bergbauregion nehmen Robert Winkler und Karina Szabo in der Erzgebirgskrimi-Reihe als Hauptkommissare bei rätselhaften Verbrechen die Ermittlungen auf und bekommen dabei tatkräftige Unterstützung von der Försterin Saskia Bergelt.

Seit der Erstausstrahlung der ersten Folge im Jahr 2019 werden beim Erzgebirgskrimi vor dem Hintergrund alter Sagen, Mythen, traditionellem Handwerk und moderner Technologien Mordfälle im Erzgebirge aufgeklärt.

In einem Interview mit "Freie Presse" erzählt Schauspieler Kai Scheve alias Kommissar Robert Winkler, wie über die Ausrichtung der Figuren diskutiert wird, welche Geschichten der von den Erzgebirgern selbst gern hör und was er an freien Wochenenden gern macht, wenn er im Erzgebirge arbeitet.

Die 7. Folge des Erzgebirgskrimis, "Ein Mord zu Weihnachten", wurde am 21. Dezember 2022 im ZDF ausgestrahlt. Die 8. Folge der beliebten Krimireihe mit dem Titel "Familienband" lief am 11. November 2023 im ZDF.

Die Drehorte in Folge 1 "Die Tote im Stollen" (Erstausstrahlung 09.11.2019):

Breitenbrunn

Pöhla

Schwarzenberg

Grünhain

Freiberg

Die Drehorte in Folge 2 "Tödlicher Akkord" (Erstausstrahlung 07.03.2020):

Schneeberg

Karlsbad (Tschechische Republik)

Wildenfels

Die Drehorte in Folge 3 "Der Tote im Burggraben" (Erstausstrahlung 17.04.2021):

Schneeberg

Alberoda

Lößnitz

Hartenstein

Die Drehorte in Folge 4 "Der letzte Bissen" (Erstausstrahlung 16.10.2021):

Kirchberg

Fraureuth

Gospersgrün

Greifenstein (Naturbühne)

Die Drehorte in Folge 5 "Verhängnisvolle Recherche" (Erstausstrahlung 19.02.2022):

Marienberg

Wolkenstein

Chemnitz

Die Drehorte in Folge 6 "Tödliche Abrechnung" (Erstausstrahlung 13.08.2022):

Callenberg OT Langenchursdorf

Meerane

Dittmansdorf

Zschopau

Geyer

Chemnitz

Die Drehorte in Folge 7 "Ein Mord zu Weihnachten" (Erstausstrahlung 21.12.2022):

Zschorlau

Zwönitz

Schwarzenberg

Pöhla

Rothenkirchen (Vgtl.)

Die Drehorte in Folge 8 "Familienband" (Erstausstrahlung: 11.11.2023):

Lößnitz

Erlabrunn

Zschocken

Schwarzenberg

Drehort für Folge 9 - Arbeitstitel: "Das zweite Opfer" (Dreharbeiten im Sommer 2023, VÖ 2024):

Altenberg

Drehorte für Folge 10 - Arbeitstitel: "Mord auf dem Jakobsweg" (Dreharbeiten ab Herbst 2023):

Chemnitz

Flöha

Reinsdorf (Landkreis Zwickau)

Lichtenstein

Stollberg

Drehort für Folge 11 - Arbeitstitel: N.N. (Dreharbeiten ab Winter 2023/24):

Kurort Oberwiesenthal