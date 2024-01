Die Parkuhr hat Geburtstag: Wenn der Groschen fällt

Vor 70 Jahren wurden in Duisburg die ersten Parkuhren Deutschlands aufgestellt

Die Parkplatzsuche in Großstädten ist vielleicht eines der letzten verbliebenen Abenteuer der Moderne. Und hat man dann doch einen Platz gefunden, kostet das Parken mehrere Euro pro Stunde -– gezahlt wird heute per Automat oder zunehmend per Handy-App. Smart-Parken ist der Trend. Ach, das war mal ganz anders. Da fiel noch der Groschen.