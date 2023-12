Italienische Influencerin setzt auf Wohltätigkeit und nimmt sich selbst das meiste Geld

Weihnachtliche Wohltätigkeit sollte man nie mit Eigennutz verbinden: Das lernt in diesen Tagen gerade Italiens bekannte Influencerin Chiara Ferragni (30 Millionen Follower). Sie hatte einen Weihnachtskuchen beworben und dabei suggeriert, der Erlös fließe an ein Spital für krebskranke Kinder. Tatsächlich hat das Spital aber nur 50.000 Euro bekommen, Ferragni dagegen über eine Million.

Der Pandoro gehört in Italien zu Weihnachten wie und die traditionelle Krippe und die bunten, blinkenden Lichterketten. Die Bezeichnung Pandoro setzt sich zusammen aus den italienischen Wörtern „pane“ (Brot) und „d’oro“ (aus Gold). Ein Goldkuchen also. Was läge da näher, als den Goldkuchen in einen Goldesel zu verwandeln, wird sich...