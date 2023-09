Klimapsychologe erklärt, warum wir uns bei nicht ganz umweltfreundlichem Verhalten gern rausreden: "Unser Hirn spart gerne Energie"

Der Grazer Wirtschaftspsychologe Thomas Brudermann über die kleinen Tricks, mit denen der Mensch bei nicht klimaförderlichem Verhalten sein Gewissen beruhigt

Der Flug in den Urlaub, das Rindersteak im Restaurant, die tägliche Autofahrt ins Büro trotz ÖPNV-Alternative: Klimafreundliches Verhalten fällt uns im Alltag oft schwer, trotz guter Absichten. Warum ist das so? Was hat das mit Denkfaulheit zu tun? Und können wir sie überlisten? Der Psychologe Thomas Brudermann, Professor für Innovations-...