Kurios: Deutsche Bahn sucht Admin für 30 Jahre altes Betriebssystem

Eine Stellenanzeige der Deutschen Bahn sorgt derzeit für Schmunzeln. Darin suchte sie einen Administrator für das nicht mehr ganz taufrische Windows 3.11.

Chemnitz. Im Jahr 1994 sorgte der Disney-Hit „Der König der Löwen“ für klingelnde Kassen, Lucilectric erschuf mit „Mädchen“ einen Ohrwurm – und Microsoft veröffentlichte Windows 3.11. Fast 30 Jahre ist das Betriebssystem bereits alt, doch die Deutsche Bahn (DB) suchte nun einen Administrator dafür.

Die kuriose, inzwischen gelöschte Stellenanzeige entdeckte Caschys Blog. Darin heißt es über den retro-affinen Admin mit Dienstort Erlangen: „Das Ergebnis Ihrer Arbeit ist eine hochwertige Display-Software, deren Schnittstellen zur Fahrzeugsteuerung bzw. Fahrzeugtechnik reibungslos funktionieren.“

Und: „Auf den Führerstand-Displaysystemen der Hochgeschwindigkeits- und Regionalzüge werden dem Fahrer die wichtigsten technischen Daten in Echtzeit angezeigt.“ Es gelte, Treiber zu aktualisieren und das „Altsystem“ zu pflegen.

Neben Windows 3.11 sollten Bewerber auch Kenntnisse in älteren Betriebssystemen und Windows-Managern (vor allem MS-DOS und Windows for Workgroups) mitbringen. Windows for Workgroups erschien bereits 1993, Ende 2008 nahm Microsoft die Software endgültig vom Markt.

Nuklear-U-Boote laufen mit Windows XP

„Wenn es nicht kaputt ist, repariere es nicht“: An dieses Motto scheinen sich sowohl Industrie als auch Militär zu halten: Denn wie das Portal t3n berichtet, ist alte Software gar nicht mal so selten. So laufe etwa auf vier britischen Atom-U-Booten noch Windows XP, das im Jahr 2001 erschien. Ein Ersatz sei erst für 2028 vorgesehen.