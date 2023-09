Warum nicht nur Robin-Hood-Fans jetzt ganz stark sein müssen

Baum ab!

Da konnte noch nicht einmal Robin Hood helfen: Ein berühmter Baum am Hadrianswall in Nordengland, ist dieser Tage illegal gefällt worden. Ritsch-ratsch, Baum ab! Die Polizei nahm jetzt einen 16-Jährigen unter Tatverdacht fest. Angaben zum möglichen Motiv machte sie zunächst nicht. Wer weiß, was dem Jungen dabei durch den Kopf ging....