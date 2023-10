Alexey Nawalny erhält Dresdner Friedensplakette "Schwerter zu Pflugscharen"

Die Ehrung des Putin-Kritikers am Gedenktag der Revolution von 1989 soll Zeichen setzen, dass Oppositionelle in Russland nicht vergessen werden. Die Freiheit sei dort scheibchenweise erstickt worden, "mit dem Ziel des Krieges, wie wir jetzt sehen", sagte der Laudator und frühere FDP-Spitzenpolitiker Gerhart Baum.

Der russische Oppositionelle Alexej Nawalny ist am Sonntag in Dresden mit der Friedensplakette "Schwerter zu Pflugscharen" ausgezeichnet worden. Nawalnys Anwalt Nikolaos Gazeas nahm die Plakette stellvertretend für den inhaftierten Kritiker des russischen Präsidenten Waldimir Putin vor der Kreuzkirche in Empfang. "Die Auszeichnung ist eine...