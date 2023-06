Alles für die Gesellschaft

So hilft Crowdfunding sächsischen Ideen auf die Beine

Crowdfunding heißt das Zauberwort: Viele Menschen tun sich zusammen und bringen mit kleineren Beiträgen Großes auf den Weg. Das Finanzierungsmodell spricht für ein neues soziales Miteinander. Auch das funktioniert in unserer Heimat großer Ideen bestens, wie diese Beispiele zeigen:

Die Sächsische Aufbaubank SAB: Das Crowdfunding über die SAB verfolgt einen sozialen, kulturellen oder gesellschaftlichen Zweck mit regionaler Wirkung im Freistaat Sachsen und erhält die Unterstützung - ideell oder materiell - durch die Kommune. So wird es auf der Internetseite www.kommunale-ideen.de formuliert. Nach dem man sein Projekt veröffentlicht hat, kann man innerhalb von maximal 60 Tagen Gelder von Unterstützern sammeln, die dabei helfen, das Projekt zu verwirklichen. Nur, wenn das finanzielle Ziel in der gewählten Kampagnenzeit erreicht wird, kommt es zur Auszahlung. Getreu dem Motto: Mit einem kleinen Betrag einen großen Beitrag leisten.

Die Konzeptfreunde: Mehr als 50.000 Mal hat sich die Crowd von www.konzeptfreun.de für Projekte aus Sachsen engagiert und damit seit 2010 eine Summe von drei Millionen Euro zusammengetragen. Möglich wurde so zum Beispiel verpackungsloses Einkaufen in Dresden und Leipzig, ein Musikprojekt mit Geflüchteten, der Erhalt einer kultigen Videothek und eines Eisenwarenladens, jede Menge Alben sächsischer Musiker oder auch viele kleine Theaterproduktionen. Insgesamt 1,8 Mio Euro in der Gesamtsumme an finanziellem Support für Kulturprojekte enthalten. Im regionalen Vergleich ist Leipzig am aktivsten. Von den insgesamt 560 erfolgreich abgeschlossenen Projekten sind 314 der Messestadt zuzuordnen. Insgesamt 31.000 mal sind dort Unterstützer aktiv geworden und haben über Gegenleistungen eine Finanzierungssumme von rund 900.000 Euro für Kulturprojekte und 700.000 für weitere Projekte gestemmt. Steffen Peschel arbeitet als freier Kulturmanager und als Berater für Crowdfunding und hat diese Daten auf seiner Webseite www.crowdfunding-sachsen.de/statistik zusammengetragen.

Die Eins Energie in Sachsen: Das Konzept einsCrowd ist aus der Überzeugung heraus entstanden, dass die Menschen um den Energieversorger herum Initiative für ihre Region zeigen wollen. Daher steht die Eins jedem Menschen, der eine Idee verwirklichen möchte, zur Seite, unterstützt und fördert dabei. Auf drei Eigenschaften kommt es dabei an: stark sein, aktiv sein, verbunden sein. Hinter der Crowdfunding-Plattform einsCrowd stehen eins energie in sachsen und die fairplaid GmbH. Crowdfunding-Projekte werden direkt gefördert und unterstützt. Zudem nutzt der Energieversorger sein umfangreiches Netzwerk und bewirbt die Crowdfunding-Plattform und ihre Projekte. Die fairplaid GmbH führt die Projekte mit Hilfe eines erfahrenen Coaching-Teams zum Erfolg und stellt die technische Infrastruktur.

Die Kulturhauptstadtsparkasse: Die Sparkasse Chemnitz betreibt die Spendenplattform mit dem Namen www.99funken.de. "Wir möchten gemeinsam mit den Menschen in der Region aktiv unsere Gesellschaft gestalten. Deshalb bieten wir Vereinen die Möglichkeit, ihr Projekt auf dieser Plattform vorzustellen und so um Unterstützer zu werben", betont Dr. Michael Kreuzkamp, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Chemnitz. Wer mitmachen will: Zunächst ist eine Registrierung auf der Plattform www.99funken.de/sparkasse/chemnitz notwendig. Anschließend kann das Projekt mit Texten, Bildern oder Videos vorgestellt werden. Nach Veröffentlichung können Unterstützer fördern.