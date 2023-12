Auf der steilsten Skipiste des Erzgebirges

Am 869 Meter hohen Stürmer zwischen Altenberg und Teplice im Böhmischen Erzgebirge liegt eine Abfahrt, die es in sich hat. Zum Saisonauftakt testeten wir den Slalomák bei Nacht.

Schon der Name klingt gefährlich: Stürmer. Die Tschechen sagen Bouřňák. In dem Wort steckt das Tosen des Wintersturms und das Ächzen windzerzauster Bäume. Der Berg liegt an diesem Abend Anfang Dezember noch im Dunkeln, doch an seinem Fuß, in dem kleinen böhmischen Erzgebirgsdorf Mikulov, zu deutsch Niklasberg, beginnt sich der Parkplatz...