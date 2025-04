Auerbach 4 min.

Stadtrat der AfD-Fraktion kritisiert Auerbachs OB: Wer verdient die Lorbeeren für Supermarkt-Befragung?

Am Montag fällt die Entscheidung, ob der Supermarkt an der Talstraße in Auerbach vom Tisch ist. Doch zuvor erhebt ein Stadtrat Vorwürfe gegen die Stadtverwaltung. Worum es geht und was der Oberbürgermeister dazu sagt.