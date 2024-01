Bauernprotest in Chemnitz: „Wir sind nicht wie die Klimakleber“

Bei den aktuellen Blockaden der Autobahnauffahrten ist einiges anders als bei denen der „Letzten Generation“. Das sehen nicht nur die Demonstranten so.

Neun Personen stehen am frühen Montagmorgen in der Auffahrt Chemnitz-Mitte zur Autobahn 4 in Richtung Erfurt. Sie tragen gelbe und orange Warnwesten und dicke Mützen in der Dunkelheit. An den Traktoren, die versetzt stehen und die Fahrbahn blockieren, sind Transparente mit ihren Forderungen angebracht. Ein Polizist kommt auf die Gruppe zu....