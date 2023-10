Bildungsstudie: Sachsen weit vorn, aber fast jeder vierte Neuntklässler verfehlt Lesemindeststandards

Das Institut IQB verzeichnet in seinem bundesweiten Bildungstrend "eine besorgniserregende Entwicklung". Zwar liegt die Altersgruppe in Sachsen im Fach Deutsch bundesweit mit an der Spitze, aber die Leistungen sind schlechter geworden. Welche Rolle spielt Corona bei den Ergebnissen?

Die sächsischen Neuntklässler gehören zu den besten in Deutschland. Das zeigt der neue bundesweite IQB-Bildungstrend, der am Freitag in Berlin veröffentlicht wurde. An den Tests für die Studie nahmen deutschlandweit rund 33.000 Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 9 teil. Der Bildungstrend ist nach 2009 und 2015 im vergangenen Jahr...