Bundestagsvizepräsidentin Magwas erstattet Anzeige gegen AfD-Vize

Die vogtländische CDU-Politikerin Yvonne Magwas hat Strafanzeige gegen den Vizesprecher der AfD, Stephan Brandner, wegen Beleidigung erstattet. Das berichtet das Magazin Bunte in seiner aktuellen Ausgabe. Brandner hatte im Dezember einen Post auf der Internetplattform „X“ veröffentlicht, in dem er Magwas in der Debatte um die Beobachtung...