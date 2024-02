Computerspiel lässt rechten Terror harmlos scheinen

Mit zwei Computerspielen verbreiten Rechtsextreme das Bild einer verkommenen Welt und geben Attacken mit Brandsätzen ein putziges Setting. Ein Forscher zeigt, wie die Propaganda funktioniert. Einer der der Realwelt entlehnten Helden des Spiels soll diese Woche in Chemnitz einen Vortrag halten.

Die Figur des Martin Sellner sendet Laserstrahlen aus ihrer Sonnenbrille. Alex Malenki wirft mit Streitäxten um sich. Eine Figur mit Ledermütze namens „Outdoor-Illner“ lässt Bierflaschen auf kleine schwarze Männchen regnen. Beim Auftreffen explodieren diese. In den 90er-Jahren nannte man so was Molotowcocktails, kurz „Mollis“. Eine...