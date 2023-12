Das erste Ski-Wochenende in Erzgebirge und Vogtland: Diese Pisten und Loipen locken zum Wintersport

Einige Lifte sind bereits in Betrieb, auch Langlauffans können schon loslegen. Was geht am Ski-Wochenende in Sachsen und Böhmen? Und wann starten Fichtelberg und Keilberg?

