DDR-Versteigerung: Das sagt der Chemnitzer Unternehmer Peter Simmel über die Resonanz

Hoch zufrieden hat sich der Chemnitzer Einzelhandelsunternehmer Peter Simmel über den Verlauf der Versteigerung der Exponate des DDR-Museums am Wochenende in Dresden gezeigt. Simmel hatte die Sammlung 2016 vom insolventen DDR-Museum Radebeul übernommen. "Wir leben in einer Demokratie, das war nicht immer so und dazu muss jeder seinen Beitrag...