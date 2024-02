Diese Beere bleibt in Sachsen die Nummer 1

Die Strauchbeeren-Ernte im Freistaat hat sich im Jahr 2023 nahezu verdoppelt. Grund: Das Ende der Dürre. Eine Frucht macht dabei die Hälfte der Anbaufläche aus.

In Sachsen sind im Jahr 2023 nahezu doppelt so viele Strauchbeeren geerntet worden wie im Jahr zuvor. Laut Statistischem Landesamt ernteten 39 Unternehmen 736 Tonnen Strauchbeeren. Das waren fast doppelt so viele wie im Jahr 2022. Damals hatte die anhaltende Dürre für massive Einbußen von mehr als 70 Prozent gesorgt. Die Trockenheit hielt auch...