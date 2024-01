Dresden: Vermeintliche Bauern-Großdemo fast ohne Landwirte

Rechtsextremisten, Querdenker und Neonazis hatten zur Demo im Fahrwasser der Bauernproteste aufgerufen. Einige von ihnen durchbrachen gewaltsam eine Polizeikette. Die Beamten setzten Pfefferspray ein.

Mehrere Tausend Menschen haben am Montag in Dresden demonstriert. Die Teilnehmer waren einem Aufruf der rechtsextremen „Freien Sachsen“ gefolgt. Die vom Verfassungsschutz beobachtete Kleinpartei versucht, die bundesweiten Bauernproteste unter dem Motto „Tag des Widerstands“ für ihre eigenen Zwecke nutzen. Nach einer Kundgebung in der...