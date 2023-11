Dualis-Geschäftsführerin Heike Wilson: "Programmieren fällt den Kindern total leicht"

Smileys erzeugen, Töne abspielen, Banane essen: Heike Wilson vom Software-Unternehmen Dualis bringt Grundschülern in Liebstadt das Programmieren bei. Im Interview erklärt sie, wie das bei den Kindern ankommt und warum die Initiative auf ganz Sachsen ausgeweitet werden soll.

Dualis-Geschäftsführerin Heike Wilson gibt seit 2018 einen Programmierkurs an der ehemaligen Grundschule ihres Sohnes. Sie ist die Schirmherrin des Projektes "PROgrammierenGTA" (PROGTA) und setzt sich dafür ein, dass Grundschüler in Zukunft sachsenweit an Programmierkursen teilnehmen können. "Freie Presse" hat mit ihr per Videoanruf...