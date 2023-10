Einst zum Luxus-Bordell umgebaut: Jetzt bringt Dresden hier Flüchtlinge unter

Rotlicht-König Werner Kirschner hatte vor zwei Jahren in Dresden ein Gebäude zu einem Luxus-Bordell umbauen lassen. Doch letztlich platzten seine Pläne. Jetzt ziehen dort zum Monatsende Flüchtlinge ein.

Dresden.

Rund eine Million Euro hatte Werner Kirschner in ein Freudenhaus in Dresden-Alttorna stecken wollen. Vieles hatte er in dem einstigen Bürogebäude schon umbauen lassen: Schließlich sollte es den Kunden in seinem neuen Luxus-Bordell "Imperial" an nichts fehlen. Allein die zwei erotischen Bronzeskulpturen am Eingang ließ sich der gebürtige Rumäne 50.000 Euro kosten. Die Kunden sollten es sich dann in einer 80 Quadratmeter großen VIP-Lounge mit Whirlpool, goldfarbenen Polstermöbeln und XXL-Couch gemütlich machen können. Tabledance und Sisha-Bar inklusive. Im Obergeschoss sollten die Damen die Freier dann in einem Laufhaus mit 20 Zimmern empfangen. Die Bäder dort ließ Kirschner allesamt edel fliesen. Die Flasche Schampus sollte es im Club ab 180 Euro, das Bier ab fünf Euro geben. Die Preise für ihre Dienste sollten die Frauen selbst festlegen. "20 Minuten 50 Euro, eine Stunde 150 Euro", nannte Kirschner damals aber als Orientierung. Mit zunächst mit 100 Freiern rechnete er am Tag. Doch in Betrieb ging das "Imperial" dann nie.