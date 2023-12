Elbe-Hochwasser: Dresdner Weihnachtscircus weigert sich, Fläche zu räumen und will stattdessen Vorstellungen geben

Wegen des Elbe-Hochwassers muss der Dresdner Weihnachtscircus seine Fläche räumen. So will es die Stadt. Doch die Zirkusbetreiber weigern sich, gingen am Donnerstag gar in den Angriffsmodus über - und wollen ab Freitag wieder Vorstellungen geben.

Dresden. Dicke Luft statt fröhlicher Zirkusatmosphäre in der Landeshauptstadt – und jetzt auch noch klare Ansagen seitens der Betreiber des Dresdner Weihnachtscircus!

Doch der Reihe nach: Seit Tagen sorgt das Elbe-Hochwasser in Dresden für Anspannung. Es herrscht Alarmstufe 3. Für den heutigen Freitag wurde damit gerechnet, dass die Elbe die Sechs-Meter-Marke knackt – doch das wird wohl ausbleiben.

Weihnachtscircus müsste Fläche räumen

Das Wasser hat jedoch längst den Zirkus-Standort am Elbufer unterhalb der Marienbrücke erreicht. Auf Luftaufnahmen vom gestrigen Donnerstag ist zu sehen, wie Container und Lastwagenanhänger bereits im Wasser stehen, die Elbe nah ans Zirkuszelt herangerobbt ist. Der Weihnachtscircus müsste den Platz räumen, wie die Stadt am Donnerstag mitteilt: Die Betreiber haben demnach eine Sondernutzungsgenehmigung. Bei Hochwasser sei durch den Zirkus sicherzustellen, dass die Beräumung der Fläche ab einem Pegelstand der Elbe in Dresden von 5,90 Metern vollständig abgeschlossen sei.

Nach dem vom Zirkus selbst vorgelegten und mit der Verwaltung im Sommer abgestimmten Hochwassermaßnahmeplan hätte er bereits ab einem Wasserstand von 5,04 Metern den Platz komplett räumen müssen, so die Stadt weiter. Bereits am Montag, 25. Dezember, stand der Pegel frühmorgens bei 5,18 Metern. Zentimetern. Beim Abbau bot die Stadt nach Eigendarstellung ihre Hilfe an, diese sei jedoch abgelehnt worden. Seit dem 26. Dezember ruht der Spielbetrieb hochwasserbedingt.

Statt Räumung: Zirkus will ab Freitag wieder Vorstllungen geben

„Bisher sind lediglich die Tiere anderweitig untergebracht“, notiert das Rathaus. Der Zirkus sei seitens der Stadt in den letzten Tagen mehrfach auf seine Pflicht hingewiesen worden. Schließlich setzte die Stadt Dresden den Betreibern eine Frist: Bis Donnerstagabend, 18 Uhr, sollte der Platz geräumt sein. Doch statt zu räumen, gingen die Betreiber bei einer Pressekonferenz am Donnerstagabend in die Offensive, berichtet die Sächsische Zeitung. Und: Man wolle den Spielbetrieb am heutigen Freitagvormittag wieder aufnehmen!

So ist es auch auf der Website des Zirkus zu lesen. Bereits um 10 Uhr soll es losgehen (Einlass: ab 8 Uhr). „Wir danken unserem Team, den Künstlern und unseren Partnern für die tatkräftige Unterstützung in den letzten Tagen“, heißt es auf der Homepage. Und weiter: „Wir danken auch unseren Gästen für die Geduld und Ihr Verständnis mit der Situation aus den vergangenen Tagen.“

Alle bereits erworbenen Tickets für die Veranstaltungen vom 26. bis 28. Dezember behalten nach Zirkusangaben Ihre Gültigkeit, können nach Wiederaufnahme des Spielbetriebes für andere Termine eingetauscht werden.

Stadt Dresden: Weihnachstcircus gefährdet künftige Präsenz am Standort

Mit seiner Weigerung zu räumen könnten es sich die Betreiber möglicherweise mit der Stadt verscherzt haben. „Mit seinem aktuellen Agieren gefährdet der Weihnachtszirkus nicht nur den Hochwasserschutz, sondern auch seine künftige Präsenz an diesem Standort. Es bleibt zu prüfen, ob dieser Standort unter den gegebenen Umständen noch genehmigungsfähig ist“, heißt es am Donnerstag aus dem Rathaus. Hochwasserschutz funktioniere nur im fairen Miteinander.

Wie geht es nun weiter, nachdem die Frist am Abend verstrichen ist? „Nach Fristablauf ist seitens der Stadt zu prüfen, ob noch eine konkrete Gefahr besteht und welche Maßnahmen zur Gefahrenabwehr unabdingbar sind“, so die Stadt gegenüber der Sächsischen Zeitung. „Nach aktueller Einschätzung spielt die derzeitige Prognose des Elbehochwassers dem Unternehmen in die Karten.“ Jedoch: Der Dresdner Weihnachstcircus trage jegliches Risiko gegenüber den Besuchern der Veranstaltung. (phy)