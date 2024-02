Hochwasserwarnung: Starker Regen lässt die Elbe in Sachsen ansteigen

Seit Dienstag gilt bereits Alarmstufe 1 an der Elbe in Schöna. Am Mittwoch soll es auch in Dresden so weit sein. Und: Ende der Woche könnten die Pegel wieder anschwellen - dann noch mehr?

Dresden. Das Dezember-Hochwasser ist den Sachsen noch frisch im Gedächtnis, da heißt es nun seitens des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) erneut: Hochwasserwarnung.

Die Warnung gilt für den Elbestrom im Freistaat, wie das LfULG mitteilt. Auslöser: die starken Regenfälle am vergangenen Wochenende im tschechischen Riesen- und Isergebirge. Dabei gingen laut Amt zwischen 40 und 75 Litern Regen pro Quadratmeter nieder.

„Die ergiebigen Niederschläge führten zunächst zu einem deutlichen Anstieg der Wasserführung des Elbestroms auf tschechischer Seite“, notiert die Behörde. Seit Montag steigen die Wasserstände nun auch im sächsischen Elbeabschnitt deutlich an.

Elbe: Alarmstufe 1 am Vormittag in Dresden

Der Elb-Pegel Schöna nahe der tschechischen Grenze überschritt am Dienstagnachmittag den Richtwert der Alarmstufe 1 (Richtwasserstand = 400 cm). An den Pegeln Dresden und Riesa wird am heutigen Mittwochvormittag mit Alarmstufe 1 gerechnet. „Danach steigen die Wasserstände weiter im Bereich der untersten Alarmstufe 1 an.“

Gegen Ende dieser Woche sind erneut Niederschläge vorhergesagt, zudem Schneeschmelze im Riesen- und Isergebirge – nach einem ersten leichten Rückgang werden die Pegel der Elbe dann wieder ansteigen. „Ob die Wasserstände dabei bis in die nächsthöhere Alarmstufe 2 ansteigen werden, kann derzeit noch nicht prognostiziert werden“, so das LfULG.

Informationen über die aktuellen Pegelstände und Hochwasserwarnungen in Sachsen finden Sie auch auf unserer Übersichtsseite. (phy)