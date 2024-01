Energie-Forscher: Sachsen braucht fünf neue Windräder – pro Monat

Im Auftrag der Grünen im Landtag untersuchte ein Forschungsinstitut, wie der Freistaat seine Klimaziele bis 2030 einhalten könnte. Fazit der Fraktion: Es wird ambitioniert, aber nicht unmöglich.

Um die Klimaschutzziele bis 2030 zu erreichen, müssten die Anstrengungen zur Energiewende in Sachsen deutlich intensiviert werden. Zu diesem Fazit gelangt die Forschungsgesellschaft für Energiewirtschaft, kurz FfE, in einer Untersuchung im Auftrag der Landtagsfraktion Bündnis90/Die Grünen. Laut dieser Studie müssten in Sachsen bis 2030 unter...