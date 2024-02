„Es gibt nur einen lächerlichen DFB“: Dynamo-Fans sorgen mit Geschlechter-Banner für Wirbel

Das Spiel von Dynamo Dresden gegen den FC Ingolstadt war am Sonntag schnell Nebensache. Plötzlich drehte sich im Netz alles um ein Fan-Banner. Droht nun DFB-Ärger?

Dresden/Ingolstadt. Das Auswärtsspiel von Dynamo Dresden beim FC Ingolstadt sorgt im Netz für Wirbel. Doch weniger wegen des Geschehens auf dem Platz als abseits davon. Droht den Dresdnern nun eine saftige Geldstrafe wie jüngst Bayer 04 Leverkusen?

Doch der Reihe nach: Alles begann am 25. November 2023. Die Leverkusener waren bei Werder Bremen zu Gast. So weit, so unspektakulär. Bis die Leverkusen-Fans dort via Spruchband verkündeten: „Es gibt viele Musikrichtungen, aber nur 2 Geschlechter“.

Für diese Äußerung geriet der Verein unter Feuer. Vorwurf: Transfeindlichkeit. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bunds (DFB) verurteilte die Leverkusener Ende Januar zu einer Geldstrafe von 18.000 Euro. Dafür geriet wiederum der DFB im Netz in die Kritik, ging auf X (ehemals Twitter) in die Offensive und bezeichnete die Kommentare der Nutzer als „diskriminierend – genauso wie das Banner, für das das DFB-Sportgericht die Strafe ausgesprochen hat“. Und weiter: „Es verstößt in grober Weise gegen § 9 Nrn. 2. Abs. 1, 3. der DFB-Rechts- und Verfahrensordnung in Bezug auf die geschlechtliche bzw. sexuelle Identität.“

User über DFB: „Ihr seid absolut irre“

Spätestens seitdem ist der DFB im Netz Zielscheibe von Spott. Die Nutzer schenken dem Verband ordentlich ein: „Wie viele Nationalmannschaften haben Sie?“, möchte eine Nutzerin wissen. „Also nach den Geschlechtern getrennt. Oder sind Sie etwa transphob und haben keine Nationalmannschaft für all Ihre Geschlechter?“ Ein anderer witzelt: „Beim Fußball gibt es auch mehr als zwei Tore.“

Wiederum andere User berufen sich auf die Biologie. „Es gibt 2 Geschlechter. Das ist die Wahrheit. Nichts an der Wahrheit ist diskriminierend. Ihr seid absolut irre“, kommentiert einer. Ein weiterer notiert: „Die Feststellung, dass es nur zwei biologische Geschlechter gibt, ist keine Diskriminierung.“ Ein Dritter schreibt: „Es gibt nur 2 Geschlechter. Wer behauptet, dass es mehr gäbe, muss deren zugehörige Gameten präsentieren. Könnt Ihr aber nicht, da Ihr Wissenschaftsleugner seid.“

Marcus Pretzell: „Bin jetzt Fan von Dynamo Dresden“

Angesichts dessen fühlten sich nun offenbar die Fans von Dynamo Dresden ermutigt und legten nach. Am gestrigen Sonntag zeigten sie bei der Partie gegen Ingolstadt auf Bannern: „Es gibt nur einen lächerlichen DFB …und zwei Geschlechter!“ Während sich die Sachsen auf dem Platz mit 1:2 geschlagen geben mussten, wurde die Aktion auf X von vielen Nutzern begrüßt. „Stabile Aktion, Dynamo Dresden“, notierte eine Userin. Eine andere notierte: „Bravo den Fans von Dynamo Dresden.“

Auch prominenten Zuspruch gab es. So witzelte Politiker Marcus Pretzell (parteilos): „Ich habe mit Fußball nichts am Hut, aber ich glaube, ich bin jetzt Fan von Dynamo Dresden. In welcher Liga spielen die? Wer ist Kapitän und Trainer? Muss mich jetzt ins Thema einarbeiten.“

Dynamo musste erst saftige Strafe zahlen

Ob die Aktion für den Verein Konsequenzen seitens des DFB-Sportgerichts hat? Nicht unwahrscheinlich, schließlich musste Leverkusen für das Banner seiner Fans auch zahlen. Apropos zahlen: Erst Mitte Januar wurde Dynamo Dresden zu 90.000 Euro Strafe verdonnert. Grund damals: Hunderte Leuchtfackeln wurden vor und während des Spiels gegen den Halleschen FC Anfang Oktober abgebrannt, mehrere Fans wurden damals leicht verletzt. (phy)