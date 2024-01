Frühere SPD-Abgeordnete aus Sachsen wechselt zu Wagenknecht

Die Sozialdemokraten hatte Marlies Volkmer bereits 2022 verlassen - wegen der Unterstützung der Ukraine mit schweren Waffen. Nun kündigt die mittlerweile 76-Jährige den nächsten Schritt an.

Die frühere SPD-Bundestagsabgeordnete Marlies Volkmer will in die neue Partei der einstigen Linken-Fraktionsvorsitzenden Sahra Wagenknecht eintreten. Sie fühle sich „durch die Parteien im Bundestag nicht mehr vertreten“, heißt es in einer der „Freien Presse“ vorliegenden Mitteilung. Darin schreibt die 76-Jährige auch: „Die...