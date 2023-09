Gegen Lehrermangel in Sachsen: TU Chemnitz bildet ab 2024 Nachwuchs für Oberschulen aus

Ein zweisemestriger Masterstudiengang soll Grundschullehrkräfte für den Einsatz an Oberschulen qualifizieren. dort werden sie dringend benötigt. Ein Unterrichtsfach genießt dabei Priorität.

Spätestens ab dem Wintersemester 2024/25 - also in gut einem Jahr - werden an der Technischen Universität Chemnitz Lehrkräfte für Oberschulen ausgebildet. Sie fehlen in Südwestsachsen seit vielen Jahren ganz besonders.