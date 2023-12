Hochwasser in Sachsen, teilweise Warnstufe 3 ausgelöst

Das Landhochwasserzentrum (LHWZ) Sachsen hat für weite Teile Sachsens eine Hochwasserwarnung ausgegeben. In der Nacht zum Sonntag stiegen die Flusspegel aufgrund von Starkregen und Tauwetter stark an. So herrschte am Sonntagmorgen für die Flüsse Chemnitz und Würschnitz die Hochwasserwarnstufe 3 . Der Pegel der Zwickauer Mulde in Wechselburg erreichte am Morgen ebenfalls Warnstufe 3.

"In einzelnen Gebieten kann es zu Überschwemmungen kommen. Die Feuerwehr Chemnitz warnt in den betroffenen Gebieten bereits mithilfe der Hochwassersirenen", heißt es in einer Mitteilung der Pressestelle. der Stadt Chemnitz. Anwohner werden gebeten sich auf der Internetseite des Hochwasserzentrums über die Wasserstände und eventuelle Risiken zu informieren. So dürften beispielsweise im Ernstfall Kellerräume nicht betreten werden. Am Lungwitzbach, der in die Zwickauer Mulde fließt, wurde im Laufe der Nacht die Alarmstufe 3 erreicht.

Wie die Stadt auf X (ehemals Twitter) informiert, können bei Bedarf Sandsäcke bei den Freiwilligen Feuerwehren Glösa, Klaffenbach, Altchemnitz, Erfenschlag und Röhrsdorf sowie im FTZ in der Carl-von-Bach-Str. 10 befüllt werden.

Auch am Vormittag galt für die Flüsse Chemnitz (Wasserstand: 303cm) und Würschnitz (203cm) noch Warnstufe 3 (Stand: 10:16 Uhr), ebenso wie für die Zwickauer Mulde bei Wechselburg (Pegelstand: 359cm). Das Landeshochwasserzentrum prognostiziert für Chemnitz und Zwickauer Mulde in den kommenden Stunden und Tagen jedoch sinkende Wasserstände.

Hochwasser in der Region

Bereits am Samstagabend gegen 20.30 Uhr hatte das LHWZ Bürgerinnen und Bürger zur Achtsamkeit aufgerufen. "Der Schneefall im Berg- und Hügelland wird durch ansteigende Temperaturen am 24. Dezember in Regen übergehen, der, abhängig von seiner örtlichen Intensität, den einsetzenden Tauprozess zusätzlich beschleunigen kann. Aufgrund der hohen Schneemengen im Erzgebirge und Isergebirge werden die Flussgebiete der Mulde und Lausitzer Neiße voraussichtlich besonders betroffen sein." Genaue Vorhersagen seien jedoch nicht möglich.

Dennoch habe das LHWZ Hochwasserwarnungen für das Flussgebiet der Mulde und der Elbe herausgegeben. Weitere Hochwasserwarnungen gelten für den Elbestrom, die Flussgebiete der Lausitzer Neiße, der Nebenflüsse Obere Elbe und der Oberen Weißen Elster. Grund ist massives Tauwetter seit Samstagabend, welches sich auch am Sonntag in den oberen Berglagen fortsetzen wird.

Frühwarnungen etwa für Mittelsachsen und Zwickau