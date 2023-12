Hohe Mieten in Berlin, Leipzig ist voll: Heimkehrerbörsen machen Lust aufs Leben in Südwestsachsen

Zwischen Weihnachten und Neujahr werben Jobmessen in Freiberg, Annaberg, Zwickau und Chemnitz um Rückkehrer. Womit überzeugen sie?

Hohe Mieten in Großstädten, Sehnsucht nach der Natur - oder einfach Heimweh: Besonders in der Weihnachtszeit, beim Familienbesuch in der Heimat denken Menschen, die Südwestsachsen verlassen haben, über Rückkehr nach. In den Tagen „zwischen den Jahren“ bieten deshalb Heimkehrerbörsen Arbeitsstellen und Hilfe für einen Neustart in der...