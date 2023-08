Hohe Spritpreise: So tanken Sie in Sachsen günstiger

Wie viel spart man in Südwestsachsen, wenn man abends statt morgens an die Zapfsäule fährt? Lohnt es sich noch, nach Tschechien zu fahren - und was ist dort beim Bezahlen zu beachten? Die "Freie Presse" lichtet das Dickicht um die Kraftstoffpreise in der Region.

Mittwochenmorgen gegen 7 Uhr an einer freien Tankstelle im Raum Freiberg. 1,889 Euro kostet der Liter Super-Benzin. Die Spritpreise sind seit Wochen im Höhenflug, kratzen wieder an der 2-Euro-Marke. Schon gegen 8.30 Uhr springt die Anzeige wieder um. Es geht um 4 Cent nach unten. An anderen Zapfsäulen in der Umgebung sieht es ähnlich aus.